Tensioni nella famiglia Beckham: David e suo figlio Brooklyn parlano solo tramite avvocati

La distanza tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria, sembra ormai essersi trasformata in una vera e propria frattura. Un conflitto che va avanti dal 2022 e che avrebbe avuto origine dai dissapori tra Victoria Beckham e Nicola Peltz, allora fidanzata e oggi moglie di Brooklyn. Da quel momento, i rapporti familiari si sarebbero progressivamente deteriorati, fino ad arrivare alla situazione attuale.

Nel corso del 2025 sono emersi nuovi dettagli che hanno acceso ulteriormente i riflettori sulla vicenda. Brooklyn avrebbe infatti bloccato i genitori e il fratello minore Cruz sui social network, scelta poi confermata dallo stesso Cruz, che ha chiarito come la decisione sia partita dal fratello maggiore. Non solo: secondo alcune ricostruzioni, Brooklyn avrebbe anche inviato una comunicazione legale a David e Victoria, chiedendo che ogni eventuale contatto avvenisse esclusivamente tramite i rispettivi avvocati.

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, Brooklyn e Nicola avrebbero provato a riallacciare i rapporti con la famiglia Beckham, ma senza ottenere risposte concrete. Un silenzio che avrebbe alimentato frustrazione e delusione, aggravando ulteriormente una distanza che, al momento, appare tutt’altro che vicina a una soluzione. Una vicenda privata che continua a far discutere anche fuori dal campo.