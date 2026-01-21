David Beckham risponde alle pesanti accuse di Brooklyn: "I figli hanno il diritto di sbagliare"

David Beckham risponde al figlio Brooklyn, e lo fa con toni molto diversi da quelli usati nello sfogo sui social che è diventato virale nella giornata di ieri. Ospite di Squawk Box su CNBC, l’ex centrocampista di Manchester United, Milan, Real Madrid e Paris Saint-Germain, ha spiegato la propria posizione: “Ho sempre parlato del potere dei social, nel bene e nel male. I miei figli hanno fatto degli errori. Ma ai figli è concesso sbagliare. È così che imparano. A volte bisogna lasciarglielo fare”.

I meme su Victoria… La replica di Becks arriva in ore travagliate per la sua famiglia: in giornata, sempre su Instagram, sono diventati virali meme sulle (ipotetiche, ovviamente) mosse di danza con cui l’ex Spice Girls - che sui social è tornata solo per fare gli auguri di buon compleanno a Emma Bunton - avrebbe rovinato il matrimonio del figlio con l’attrice statunitense Nicole Peltz. Uno dei temi, quest’ultimo, della rottura pubblica tra Brooklyn e i suoi giocatori.

… le accuse di Brooklyn. Nella giornata di ieri, infatti, il ragazzo (classe ’99, nella vita modello e fotografo), ha lanciato pesantissime accuse alla sua famiglia con una Instagram Stories, nella quale ha sostenuto che i suoi non avrebbero mai accettato la moglie, e che la madre avrebbe rovinato il matrimonio, presentandosi al posto della sposa in occasione del primo ballo e danzando in maniera oscena: “Sono rimasto in silenzio per anni e ho fatto ogni sforzo per mantenere queste questioni private. .Purtroppo, i miei genitori e il loro team hanno continuato a rivolgersi alla stampa, lasciandomi senza altra scelta se non quella di parlare e raccontare la verità su almeno alcune delle bugie che sono state pubblicate. Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato da nessuno, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita. Per tutta la mia vita, i miei genitori hanno controllato le narrazioni sulla stampa riguardo alla nostra famiglia. I post performativi sui social media, gli eventi familiari e relazioni fasulle sono sempre stati parte della vita in cui sono nato. Recentemente, ho visto con i miei occhi fino a che punto siano disposti ad arrivare per diffondere innumerevoli bugie sui media, spesso a spese di persone innocenti, pur di preservare la loro facciata. Ma credo che la verità venga sempre a galla”. Nella sua lunga accusa, Brookyln Beckham ha anche spiegato che i genitori avrebbero cercato di fargli firmare la cessione dei diritti sul suo nome, e che anche il rapporto con i fratelli sarebbe irreparabilmente deteriorato.