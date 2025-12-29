Ter Stegen ha trovato squadra. Il tedesco resterà in Catalogna: Girona è pronta ad accoglierlo

Il futuro di Marc-André ter Stegen sembra sempre più lontano dal Barcellona, ma il portiere tedesco potrebbe restare in Catalogna. Secondo quanto riportano diversi media spagnoli, il giocatore sarebbe vicino a un trasferimento in prestito al Girona, club attualmente invischiato nella lotta per non retrocedere. Le trattative tra le due "cugine" sarebbero già entrate in una fase avanzata, con l’obiettivo di chiudere un accordo fino al termine della stagione.

A 33 anni, ter Stegen non rientra più nei piani tecnici del Barcellona. In estate, infatti, le gerarchie tra i pali sono cambiate: il tecnico tedesco ha scelto di puntare su Joan Garcia come titolare, relegando l’ex numero uno a un ruolo marginale, dietro anche a Szczesny. Una situazione difficile da accettare per un portiere del suo calibro, soprattutto in vista del grande obiettivo che resta fisso nella sua mente: arrivare da titolare al Mondiale con la Germania.

Non a caso, anche il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha ribadito pubblicamente come la continuità di gioco sia fondamentale per essere convocato. Da qui la necessità, per ter Stegen, di ritrovare minuti e responsabilità; il Girona rappresenterebbe una sfida tutt’altro che semplice, ma potenzialmente ideale per mettersi in mostra. La squadra catalana ha incassato 33 gol in 17 giornate ed è la peggior difesa della Liga, quindi ha bisogno urgente di esperienza e leadership tra i pali. Inoltre, la vicinanza geografica - appena 100 chilometri da Barcellona - renderebbe il trasferimento più agevole anche sul piano personale: ter Stegen, che si sta separando dalla moglie, resterebbe vicino ai suoi due figli.