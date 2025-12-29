Mbappe a Marrakech per la Coppa d'Africa: vacanza tra origini e passione per il calcio

Kylian Mbappé si è concesso qualche giorno di relax prima della ripresa degli allenamenti collettivi con il Real Madrid, prevista per oggi. Ieri sera, l’attaccante francese è stato avvistato a Marrakech, dove ha seguito il match decisivo della Coppa d'Africa 2025 tra Costa d’Avorio e Camerun, paese d’origine di suo padre.

Non si tratta della sua prima apparizione in Nord Africa: Mbappé era già stato visto sugli spalti durante il match Marocco–Mali, indossando la maglia dell’amico e ex compagno di PSG, Achraf Hakimi. Durante il match tra Éléphants e Lions Indomptables, l’attaccante è apparso nella loggia d'onore, con cappellino e felpa con cappuccio, accompagnato dal fratello Ethan, centrocampista del Lilla, anch’egli in pausa per la sosta di Ligue 1.

La presenza di Mbappé non è passata inosservata: il presidente della CAF, Patrice Motsepe, lo ha ringraziato pubblicamente su Instagram, sottolineando il sostegno alla CAN e definendo il torneo "veramente globale per la sua portata". Sugli spalti c'erano altri due giocatori della Liga, Aurélien Tchouaméni e Jules Koundé, seppur seduti in un settore diverso dello stadio. La trasferta marocchina dell’attaccante francese conferma il suo interesse per il calcio africano e la vicinanza alle radici familiari, unendo momenti di relax e passione sportiva prima di tornare all’impegno con i Blancos.