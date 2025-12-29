Ufficiale Il Caen di Mbappe cambia allenatore: via d'Ornano, prima esperienza per Clichy

Scossa importante in casa Caen. Il club normanno, di proprietà della famiglia Mbappé, ha annunciato la separazione dall’allenatore Maxime d’Ornano alla vigilia della seconda parte di stagione in National. Una decisione maturata dopo mesi complicati e risultati al di sotto delle aspettative, con la squadra ferma al 10° posto in classifica, lontana sei punti dal podio e addirittura dodici dalla vetta.

La situazione sportiva si era progressivamente deteriorata, aggravata da una clamorosa eliminazione in Coppa di Francia contro il modesto Bayeux lo scorso novembre, sconfitta che aveva scatenato la dura reazione dei tifosi. A pesare anche una striscia negativa di una sola vittoria nelle ultime sette partite, segnale evidente di una squadra in difficoltà e senza continuità. Nel comunicato ufficiale, il club ha ringraziato d’Ornano per l’impegno quotidiano, spiegando però la volontà di "avviare una nuova dinamica sportiva" per provare a raddrizzare la stagione.

Una scelta che ha già un volto preciso: Gael Clichy. L’ex terzino di Arsenal e Manchester City, 40 anni, è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra. Per lui si tratta della prima esperienza da tecnico principale, dopo aver ricoperto il ruolo di vice allenatore nella Nazionale francese Under 21, prima con Thierry Henry e poi con Gérald Baticle. Nel suo curriculum spicca anche la medaglia d’argento olimpica conquistata ai Giochi di Parigi 2024. Il primo banco di prova sarà subito significativo: trasferta a Concarneau il 16 gennaio, uno scontro diretto che dirà molto sulle ambizioni e sul nuovo corso dei normanni.