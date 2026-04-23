Testa a testa Manchester City-Arsenal, come andrà a finire? Per Opta i Gunners sono favoriti.

La corsa al titolo tra Arsenal e Manchester City è più aperta che mai e, a cinque giornate dalla fine della Premier League, l’ipotesi di un arrivo a pari punti è tutt’altro che remota. Le due squadre sono appaiate in vetta a quota 70 punti, rendendo più avvincente che mai il campionato.

Al momento sarebbe la squadra di Guardiola a essere incoronata, ma l’analisi dei dati continua a sorridere ai Gunners: secondo le proiezioni di Opta, i londinesi restano i principali favoriti per la vittoria finale con il 65,5% di probabilità, contro il 34,5% attribuito ai rivali. Un dato che può sorprendere, considerando che le due squadre hanno la stessa differenza reti (+37), mentre il City ha segnato tre gol in più.

La chiave di questa valutazione risiede nel calendario delle ultime cinque giornate. Il Manchester City dovrà affrontare diverse squadre della parte alta della classifica, tra cui Aston Villa e Bournemouth, oltre a trasferte insidiose. Un percorso decisamente più impegnativo rispetto a quello dell’Arsenal, che se la vedrà con avversari sulla carta più abbordabili come Newcastle, Fulham e Burnley, oltre a due derby cittadini contro squadre di bassa classifica come West Ham United e Crystal Palace.

La situazione è cambiata rapidamente nelle ultime settimane. Solo quindici giorni fa, sempre secondo Opta, l’Arsenal aveva addirittura il 97% di probabilità di vincere il campionato, prima delle sconfitte contro Bournemouth e Manchester City che hanno riaperto tutto.

Questo il calendario del Manchester City

35ª giornata: Everton - Manchester City

36ª giornata: Manchester City - Brentford

37ª giornata: Borunemouth - Manchester City

38ª giornata: Manchester City - Aston Villa

Recupero 31ª giornata: Manchester City - Crystal Palace

Questo invece il calendario dell'Arsenal

34ª giornata: Arsenal - Newcastle

35ª giornata: Arsenal - Fulham

36ª giornata: West Ham - Arsenal

37ª giornata: Arsenal - Burnley

38ª giornata: Crystal Palace - Arsenal

Ricordiamo che, in caso di parità, varranno questi criteri:

1. Differenza reti - È il primo parametro. Al momento, anche questo dato è in parità (+37).

2. Gol segnati - Se la differenza reti fosse identica, si guarderebbe al numero totale di gol realizzati. Qui è in vantaggio il Manchester City (66 a 63).

3. Scontri diretti - I punti conquistati negli scontri diretti. Attualmente il City è avanti, avendo fatto più punti contro i Gunners (1-1 all'andata, 2-1 al ritorno).