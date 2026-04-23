Tottenham in crisi e a rischio retrocessione: il club cerca uno psicologo su Linkedin

Momento delicato per il Tottenham, che prova a reagire alla crisi in modo netto. Il club londinese ha infatti avviato la ricerca di uno psicologo sportivo per la prima squadra, dopo che il tecnico Roberto De Zerbi ha sottolineato la necessità di "cambiare mentalità". Gli Spurs sono precipitati al terzultimo posto in Premier League, reduci da una serie negativa impressionante: 15 partite senza vittorie. Arrivato a fine marzo, De Zerbi ha raccolto appena un punto nelle prime due sfide, evidenziando subito come il problema non sia solo tecnico ma anche psicologico.

Il club sembra aver recepito il messaggio. In un annuncio pubblicato su LinkedIn, il Tottenham cerca un "performance psychologist" capace di offrire supporto scientifico ai giocatori. Il ruolo prevede lavoro individuale con i calciatori, collaborazione con lo staff tecnico e lo sviluppo di una vera e propria cultura della performance basata anche sull’aspetto mentale.

Un profilo, sottolinea il club, che dovrà essere "credibile, discreto ed efficace", in grado di instaurare fiducia con squadra e allenatore in un contesto altamente competitivo. La situazione in classifica resta però critica: il Tottenham è a due punti dalla salvezza, con cinque partite ancora da giocare. Il dato più allarmante riguarda il rendimento casalingo: nessuna vittoria nel 2026, con l’ultimo successo risalente addirittura al 6 dicembre contro il Brentford. Per evitare una clamorosa retrocessione, basterà cambiare la testa dei giocatori?