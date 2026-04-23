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Yamal si è infortunato battendo il rigore: stop di almeno un mese, ci sarà al Mondiale

Yamal si è infortunato battendo il rigore: stop di almeno un mese, ci sarà al MondialeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:12Calcio estero
Michele Pavese

Stagione finita per Lamine Yamal, ma il Mondiale non sembra a rischio. Gli esami effettuati dal Barcellona hanno confermato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra; il giovane talento seguirà una terapia conservativa, evitando quindi l’intervento chirurgico, e non tornerà in campo nelle ultime giornate di Liga. Una perdita pesante per la squadra di Hansi Flick, lanciata verso il titolo e con nove punti di vantaggio sul Real Madrid.

L’infortunio è arrivato nel modo più beffardo possibile: Yamal si è fatto male proprio mentre realizzava il rigore decisivo contro il Celta Vigo. Dopo il gol, il classe 2007 si è accasciato a terra, chiedendo immediatamente il cambio. Con 24 reti stagionali, il talento di Rocafonda è stato uno dei protagonisti assoluti dell’annata blaugrana: la sua assenza costringerà Flick a rivedere le soluzioni offensive nel momento più delicato.

La notizia, per fortuna, sembra essere meno allarmante per la nazionale. Il CT Luis de la Fuente può tirare un sospiro di sollievo: salvo complicazioni, Yamal sarà disponibile per la Coppa del Mondo. I tempi di recupero dovrebbero consentirgli di rientrare a ridosso del torneo, anche se probabilmente non al massimo della condizione. Per la Spagna, Yamal è un punto fermo: nonostante la giovane età è già considerato imprescindibile nello scacchiere della Roja, con numeri importanti e un impatto decisivo già dimostrato nelle grandi competizioni.

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