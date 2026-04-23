Niente gol n° 970, ma arriva una finale per CR7: l'Al Nassr può vincere la Champions 2

Niente gol numero 970 per Cristiano Ronaldo, ma un’altra finale si aggiunge alla sua già lunghissima collezione. L’Al Nassr travolge 5-1 l’Al Ahli Doha e si qualifica all’atto decisivo della AFC Champions League Two, dove affronterà il Gamba Osaka.

Una partita intensa, decisa da una prestazione travolgente di Kingsley Coman, assoluto protagonista con una tripletta che avrebbe potuto diventare addirittura poker. Il francese ha trascinato i suoi in una serata in cui la squadra di Jorge Jesus ha mostrato grande aggressività e determinazione sin dai primi minuti. Il match si apre con il vantaggio immediato dei qatarioti, che prima avevano sbagliato un rigore con Draxler. La reazione dei sauditi arriva però subito, con il pareggio firmato da Coman su assist di Angelo, un altro dei grandi protagonisti della gara. Da lì in poi è un monologo, con lo stesso Angelo (suo il gol del 2-1) e João Félix costantemente coinvolti nella costruzione delle azioni.

Cristiano Ronaldo, pur senza segnare, resta centrale nel sistema offensivo: attira marcature, apre spazi e permette ai compagni di esprimersi al meglio. L'occasione più ghiotta arriva nella ripresa, quando fallisce clamorosamente un gol a porta quasi sguarnita, spedendo il pallone alto sopra la traversa. Nel finale arriva anche il colpo definitivo con Al Hamdan, che chiude i conti e regala all’Al Nassr la quinta finale dall’arrivo del campione portoghese. Finora non ha vinto nessun titolo, ma questa stagione sembra essere quella buona, tra campionato e competizione continentale,