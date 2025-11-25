Cucurella: "Non sarà Yamal contro me. È impossibile prepararsi per affrontarlo"

Marc Cucurella, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League tra Chelsea e Barcellona, ha dedicato parole di elogio alla giovane stella blaugrana Lamine Yamal. Il difensore spagnolo ha sottolineato il talento del diciottenne, paragonandolo a Estevao: "Entrambi hanno grande qualità, possono decidere le partite nell’uno contro uno. La differenza principale è che Lamine, nonostante la giovane età, gioca già da tre stagioni in prima squadra".

Cucurella ha poi evidenziato il carattere del giocatore: "Hanno entrambi un atteggiamento positivo, sempre con il sorriso sulle labbra. È una qualità importante, soprattutto per un ragazzo così giovane", spiegando come personalità e approccio mentale siano elementi chiave nel calcio di alto livello. Il difensore ha anche sottolineato l’imprevedibilità di Yamal: "Ci conosciamo dai tanti allenamenti insieme, ma non è possibile prepararsi in modo speciale per affrontarlo. Ha avuto momenti di distrazione o di calo di concentrazione, perché è molto giovane. Non sarà una partita Lamine Yamal contro Cucurella".