Ufficiale 3 punti in 5 partite e zona retrocessione: il West Ham esonera Potter, il comunicato

Graham Potter non è più l'allenatore del West Ham. Di seguito il comunicato pubblicato dagli Hammers sul loro sito ufficiale: "il West Ham United può confermare che l'allenatore Graham Potter ha lasciato il club.

I risultati e le prestazioni della seconda metà della scorsa stagione e dell'inizio della stagione 2025/26 non hanno soddisfatto le aspettative e il Consiglio di amministrazione ritiene che sia necessario un cambiamento per contribuire a migliorare la posizione della squadra in Premier League il prima possibile.

Il Club può confermare che anche l'allenatore in seconda Bruno Saltor, gli allenatori della prima squadra Billy Reid e Narcis Pelach, l'allenatore dei portieri Casper Ankergren e l'allenatore dei portieri Linus Kandolin hanno lasciato la squadra con effetto immediato.

Il Consiglio desidera ringraziare Graham e il suo staff tecnico per il duro lavoro svolto durante il periodo trascorso con gli Hammers e augura loro ogni successo per il futuro. La procedura di nomina del sostituto è in corso. Al momento, il Club non rilascerà ulteriori commenti".