Tottenham, golazo di Romero in rovesciata: "Mi alleno ogni giorno con Messi in Nazionale"

Un eroe d'altri tempi, la garra in due istantanee ma soprattutto la capacità di saper leggere le situazioni e l'abilità di trovare anche i gol più complicati. No, non si tratta di un centravanti, ma di Cristian Romero. Il Cuti, ex Juventus e Atalanta, nella stagione della consacrazione da capitano del Tottenham ieri sera si è superato e ha saputo rimontare due volte il Newcastle di Tonali.

Una rete in tuffo per rispondere alla rete di Bruno Guimaraes, poi il golazo in rovesciata nel pieno recupero concesso nel finale di match contro i Magpies, strappando il 2-2 e un punto. Nel post-partita i giornalisti di Sky Sports UK lo hanno elogiato per il gioiello sfoderato in acrobazia che ha consegnato agli Spurs il pareggio in extremis, mentre lui ha raccontato: "Mi alleno ogni giorno con Leo Messi nella Nazionale. Lo guardo fare. È stato un gol meraviglioso", il commento rilasciato all'emittente satellitare.

Inoltre, il difensore argentino ha assicurato: "Il primo gol è stato molto importante. Nelle ultime tre o quattro partite la squadra non è stata abbastanza buona. È stato un momento difficile, ma soprattutto in questa partita ho amato la mentalità della squadra". Il Tottenham, per il peso che ha rivestito il gol del 2-2 trovato da Cuti, non ha perso tempo a diffonderlo sui social media per fargli sentire tutto il calore dei tifosi (come proposto di seguito). Adesso gli Spurs sono all'undicesimo posto in classifica di Premier League, al pari del Newcastle tra l'altro.