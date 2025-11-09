Beffa Tottenham, Frank non fa drammi: "Prendo gli aspetti positivi di questa partita"

"Certo, le emozioni dentro di me sono forti, ma prendo gli aspetti positivi di questa partita. Questo è ciò in cui credo e come credo nel costruire una buona squadra e continuare ad aggiungerle livelli. Nel complesso, una buona prestazione contro un buon Manchester United che è decisamente in piena forma". Comincia così l'intervento di Thomas Frank dopo il pareggio per 2-2 di ieri tra il suo Tottenham e il Manchester United, subendo il gol della mancata vittoria da De Ligt a pochi istanti dal fischio finale.

Il tecnico degli Spurs, ai canali ufficiali del club, prosegue: "Nel secondo tempo, sono stato estremamente contento della nostra risposta. Giochiamo in casa e ovviamente vogliamo tutti vincere e non parliamo troppo della prestazione casalinga e tutto il resto. So che dobbiamo vincere, prima di non parlarne più. Il modo in cui abbiamo ribaltato la situazione per rimanere in partita, continuando a fare la cosa giusta per tutto il secondo tempo, sono molto contento di questo. Siamo andati così vicini a vincerla: in qualsiasi altro giorno, la vinciamo".

I cambi, al di là del fatto che non siano arrivati i tre punti, hanno funzionato: "Sì, a volte si è fortunati, ma ovviamente ogni volta che decido di sostituire un giocatore lo faccio con un solo obiettivo: far vincere la squadra, rientrare in partita o cercare di portare a termine la partita. Ho un solo obiettivo: cercare di vincere la partita. Senza dubbio, Mathys ha fatto bene, un gran gol, un grande coinvolgimento e in generale penso che Xavi abbia giocato una bella partita, positiva, ma serve anche un po' di freschezza".