Redenzione Borussia Monchengladbach: butta giù anche il Colonia, terzo successo di fila
L'inizio stagione del Borussia Monchengladbach è stato parecchio turbolento, ma dal passaggio del turno in DFB Pokal non si ferma più. E dopo aver ritrovato il successo anche in Bundesliga, col St. Pauli, in occasione della decima giornata di Bundesliga scavalca anche il Colonia: 3-1 che permette ai padroni di casa di tenersi alla larga dalla zona retrocessione con 9 punti totali, mentre i Die Geißböcke restano immobili in ottava posizione e al pari dell'Eintracht Francoforte (atteso domani in campo).
PROGRAMMA 10^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Werder Brema-Wolfsburg 2-1
Sabato 8 novembre
Bayer Leverkusen-Heidenheim 6-0
Union Berlino-Bayern Monaco 2-2
Hoffenheim-Lipsia 3-1
Amburgo-Borussia Dortmund 1-1
Borussia Monchengladbach-Colonia 18.30
Domenica 9 novembre
Friburgo-St. Pauli
Stoccarda-Augsburg
Eintracht Francoforte-Mainz
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Bayern Monaco 28*
2. Lipsia 22*
3. Borussia Dortmund 21*
4. Bayer Leverkusen 20*
5. Hoffenheim 19*
6. Stoccarda 18
7. Werder Brema 15*
8. Colonia 14*
9. Eintracht Francoforte 14
10. Union Berlino 12*
11. Friburgo 10
12. Borussia Monchengladbach 9*
13. Amburgo 9*
14. Wolfsburg 8*
15. Augsburg 7
16. St. Pauli 7
17. Mainz 5
18. Heidenheim 5*
*una gara in più