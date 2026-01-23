Tragedia in Portogallo, calciatore si accascia in campo e muore a 27 anni

Una tragedia ha colpito il calcio portoghese durante una partita di coppa regionale disputata in Algarve. Nassur Bacem, terzino sinistro del LGC Moncarapachense, formazione militante in quarta divisione, è morto dopo essersi improvvisamente accasciato sul terreno di gioco al 27° minuto della sfida contro l’Imortal DC.

Il calciatore, 27 anni, è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. I soccorsi sono scattati immediatamente: lo staff medico di entrambe le squadre, insieme ai servizi di emergenza, ha tentato a lungo di rianimarlo direttamente in campo. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato inutile e il decesso è stato constatato sul posto.

Bacem era cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Braga, prima di proseguire la propria carriera nei campionati nazionali. La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso l’ambiente calcistico locale e non solo.



Il LGC Moncarapachense ha confermato l’accaduto con un comunicato ufficiale carico di dolore, invitando tifosi e addetti ai lavori a stringersi attorno alla famiglia del giocatore in un momento definito di “profonda tristezza”