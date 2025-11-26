Barcellona sconfitto, finisce una serie incredibile: 53 partite con almeno un gol segnato

La pesante sconfitta per 3-0 contro il Chelsea a Stamford Bridge ha lasciato diversi effetti collaterali per il Barcellona, oltre a compromettere le possibilità di qualificarsi tra le prime otto in Champions League (i blaugrana potrebbero essere condannati così al temuto playoff di febbraio). Tra gli aspetti più rilevanti, c’è la fine di una straordinaria serie: 53 partite consecutive in cui la squadra catalana aveva segnato almeno un gol. L’ultima volta che gli uomini di Flick erano rimasti a secco risale al 15 dicembre 2024, quando persero in casa 0-1 contro il Leganes nella diciassettesima giornata di Liga, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori, dato che il Barcellona aveva iniziato la stagione come una macchina praticamente inarrestabile.

Quasi un anno dopo, il Barça resta a bocca asciutta, costretto anche dalle circostanze: ha giocato quasi 55 minuti in inferiorità numerica dopo l’espulsione per doppio giallo di Ronald Araújo.

Delle 53 partite consecutive con gol, ben 33 sono state in Liga. La striscia nella competizione nazionale resta ancora aperta, e l’obiettivo è superare il record di 37 gare consecutive a segno stabilito dal Barcellona di Ernesto Valverde nel 2019. Per battere questo traguardo, i ragazzi di Flick dovranno obbligatoriamente segnare nelle prossime sfide contro Alavés, Atletico Madrid, Betis, Osasuna e Villarreal.