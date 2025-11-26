Hakimi e il Real Madrid, una storia d'amore e un ritorno che non si è ancora concretizzato

Achraf Hakimi sta proseguendo il suo percorso di recupero alla Clinica Innova di Murcia sotto la supervisione del suo preparatore di fiducia, Víctor Salinas. Approfittando della trasferta spagnola, il terzino marocchino ha già seguito da vicino alcune partite del Real Madrid, tra cui il Clasico al Bernabéu e il recente match contro l’Elche, terminato 2-2, dove ha assistito ai gol dei suoi ex compagni Febas e Álvaro Rodríguez.

La presenza di Hakimi in Spagna non è casuale: Elche dista meno di 60 km da Murcia, dove il giocatore lavora quotidianamente con un team di fisioterapisti e preparatori. Salinas, ex professionista con esperienze al Liverpool, Villareal e CSKA Mosca, segue Hakimi passo passo, permettendogli di recuperare in sicurezza e mantenere la forma in vista del rientro in campo. Il marocchino, premiato recentemente come miglior giocatore africano del 2025, si muove ancora con un tutore per non caricare eccessivamente l’articolazione, ma ha già iniziato a caricare progressivamente il piede.

Il legame col Real Madrid, in tutto ciò, resta solido: i Blancos avevano lasciato aperta la porta a un possibile ritorno a parametro zero nel 2026, ma il PSG è intervenuto con un’offerta irrinunciabile, convincendo l'ex Inter a firmare fino al 2029. Così, il ritorno a Madrid non si è concretizzato, anche se il legame con il club e con la città resta vivo, testimoniato dalle frequenti visite e dall’amicizia con Mbappé.