Filipe Luis insegue la storia: può diventare il 9° a vincere la Libertadores anche da allenatore

Solo otto persone nella storia hanno conquistato la Copa Libertadores sia da giocatori sia da allenatori. Ora Filipe Luis punta a entrare in questo ristretto club, arricchendo un palmarès già importante, nonostante conti appena 14 mesi di carriera in panchina. L’inizio da allenatore dell'ex terzino è stato sorprendente: il Flamengo è a un passo dal successo nel campionato brasiliano. Il tecnico ha saputo imporre le proprie idee e motivare una squadra di stelle, senza timore di lasciare in panchina elementi chiave come Samu Lino o Saúl quando necessario.

La sua prima stagione da tecnico si è già chiusa con la conquista della Copa do Brasil e, all’inizio di quest’anno, della Supercoppa. Precedentemente, aveva collezionato titoli anche con le squadre giovanili: la Copa Río e il campionato Carioca con gli Under-17 e la Copa Intercontinental con gli Under-20. La finale di Libertadores quest’anno si giocherà nuovamente a Lima, dove il Flamengo vinse contro il River Plate nel 2019, ribaltando il risultato negli ultimi minuti grazie a Gabigol. Filipe Luis cercherà di replicare il successo affrontando un Palmeiras esperto e ben organizzato, guidato da anni da Abel Ferreira, che punta alla sua terza Libertadores.

Se riuscirà nell’impresa, Filipe Luís entrerà nella storia del calcio sudamericano, confermandosi di essere anche un allenatore capace e pronto per il salto in Europa.