"Una cosa piuttosto seria": Liverpool nei guai, il neo acquisto Jacquet fa crac

L'acquisto anticipato del Liverpool, Jeremy Jacquet - si unirà ai Reds solo in estate - ha subito un "grave" infortunio alla spalla, secondo quanto dichiarato dall'allenatore del Rennes, Habib Beye. Il difensore francese di 20 anni è caduto male nel corso del secondo tempo della sconfitta (3-1) contro il Lens in Ligue 1 ed è apparso visibilmente dolorante mentre abbandonava il terreno di gioco. "Per Jeremy, si tratta della spalla", ha anticipato il tecnico senegalese nell'intervista post-partita. "Avremo tempo per valutare, ma è sicuramente una cosa piuttosto seria".

Il Liverpool ha battuto la concorrenza del Chelsea per assicurarsi il talentuoso centrale della Francia Under-21, con un accordo da 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro) e un contratto di cinque anni, con opzione per altri 12 mesi. I Reds hanno concordato il pagamento di una quota fissa di 55 milioni di sterline (66 milioni di euro), a cui si aggiungono potenziali 5 milioni in bonus legati alle prestazioni.

"Ovviamente è molto soddisfacente", è stato il verdetto dell'allenatore del Liverpool, Arne Slot, riguardo all'acquisto di Jacquet prima dell'infortunio. "È un grandissimo talento, e forse anche qualcosa di più, ma parliamo di talento per via della sua età. Non eravamo gli unici interessati a lui. È un altro grande complimento a chi lavora duramente per acquistare giocatori, perché siamo stati in grado di ingaggiare un talento così cristallino".