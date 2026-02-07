Paris Saint-Germain, Luis Enrique sta con De Zerbi: "Tu lo critichi? Io lo difendo"

Luis Enrique, tecnico del PSG, ha presentato il match contro l'Olympique Marsiglia in conferenza stampa: "Hanno un'ottima squadra, con buoni giocatori e un ottimo allenatore. Sono una squadra simile alla nostra nella mentalità offensiva. Abbiamo la capacità di migliorare. È una partita speciale. Sappiamo quanto sia importante per i nostri tifosi. Ogni volta che giochiamo questo tipo di partite, l'atmosfera è diversa. Quello che vorrei è che non ci fosse violenza. Cercheremo di giocare una partita offensiva. Godetevi la partita, godetevi il PSG, questo è quello che vorrei vedere.

Dembélé? Ogni volta che Ousmane è al 100%, è molto costante, ma ha avuto alcuni infortuni. Abbiamo gestito bene quegli infortuni, senza correre rischi, ma c'è il calendario, e a volte la stanchezza. Sta dimostrando di essere un giocatore diverso. Hakimi? La prima cosa che deve fare è riposare (sarà squalificato contro il Marsiglia). Ha giocato molto in Coppa d'Africa. Ha bisogno di riposo, di schiarirsi le idee. Si riposerà un po', non so quanti giorni. Sarà un giocatore decisivo per noi.

I media sono troppo duri con De Zerbi? Sto cercando di dire il contrario di quello che dicono i giornalisti. È facile. Critichi De Zerbi? Lo difendo. Critichi un allenatore? Lo difendo. È normale. Sappiamo che noi allenatori di Ligue 1 e Ligue 2 siamo considerati incredibili se vinciamo, e catastrofici se perdiamo".