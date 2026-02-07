Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'appello di Luis Enrique per PSG-Marsiglia: "Voglio un'atmosfera come quella del Velodrome"

L'appello di Luis Enrique per PSG-Marsiglia: "Voglio un'atmosfera come quella del Velodrome"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:56Calcio estero
Pierpaolo Matrone

La stagione ha già regalato due capitoli intensi di Le Classique, ma il terzo promette di alzare ulteriormente la tensione. Domenica sera, per la ventunesima giornata di Ligue 1, Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia si ritroveranno al Parco dei Principi in un confronto che vale molto più dei tre punti. I parigini guidano la classifica e hanno l’occasione di rafforzare il primato, mentre l’OM, terzo e con nove lunghezze di ritardo, è chiamato a difendersi anche dalla pressione dell’OL.

Alla vigilia, il tema centrale non è stato solo tattico. In conferenza stampa Luis Enrique ha parlato dell’atmosfera attesa, dopo che il club ha ribadito la linea dura contro cori offensivi, ricordando come la gara possa essere interrotta o addirittura persa a tavolino in caso di incidenti. Il tecnico ha raccolto l’invito alla responsabilità: “Ogni volta che giochiamo partite di questo tipo penso a quella disputata a Marsiglia: c’era un’atmosfera diversa, autentica. È quello che vorrei anche domani, un clima incredibile e davvero calcistico”.

Il messaggio è chiaro: “Quello che desidero è che non ci sia alcun tipo di violenza. Giocheremo in modo offensivo, ma con prudenza, perché anche questo fa la differenza in sfide così. Godetevi la partita, godetevi il Paris Saint-Germain, tutto qui”. Luis Enrique ha poi sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico, augurandosi “lo stesso spirito visto negli altri Clasicos”.

