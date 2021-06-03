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Antalyaspor, addio a Podolski, Sam, Gulum e l'ex Perugia Drolè

UFFICIALE: Antalyaspor, addio a Podolski, Sam, Gulum e l'ex Perugia DrolèTUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
Ieri alle 23:50Calcio estero
di Alessio Calfapietra

Un'annata disastrosa spinge l'Antalyaspor a modificare i ranghi del proprio organico con partenze eccellenti.

Su tutti Lukas Podolski (36 anni domani), l'attaccante tedesco si congeda dopo diciotto mesi che hanno portato in tutto solo sette goal. Veterano della nazionale teutonica con 130 presenze e 49 reti in tredici anni, ha giocato sei mesi all'Inter senza brillare nel 2015.

E' tedesco, sebbene di origini nigeriane, anche Sidney Sam (33), ala destra arrivata ad Adalia lo scorso settembre. Per lui una breve frequentazione della Die Mannschaft.

Addio anche per Ersan Gülüm (34), difensore turco nato in Australia che ha fatto parte di questa squadra dall'inverno 2020, oltre che della selezione anatolica.

Si congeda infine Jean-Armel Drolé (23), ala sinistra di nazionalità ivoriana cresciuta calcisticamente in Italia, specialmente al Perugia che lo ha schierato con costanza in serie B.

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