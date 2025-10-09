Ufficiale L'Antalyaspor si separa da Emre Belozoglu: risultati deludenti per l'ex centrocampista

L’Antalyaspor, club della Süper Lig turca, ha ufficialmente annunciato la separazione dal tecnico Emre Belözoğlu. In un comunicato diffuso dalla società, si legge che le due parti hanno deciso di interrompere il rapporto professionale di comune accordo.

"Abbiamo deciso di separarci di comune accordo dal nostro allenatore Emre Belözoğlu e dal suo staff. Ringraziamo Emre Belözoğlu e i suoi collaboratori per il loro contributo e auguriamo loro il meglio per il futuro", si legge nella nota pubblicata sui canali ufficiali del club. L’ex centrocampista della nazionale turca e dell'Inter, che aveva assunto la guida tecnica dell’Antalyaspor nel gennaio 2025, ha salutato il presidente Rıza Perçin, i dirigenti e lo staff presso le strutture del club Atilla Vehbi Konuk prima di lasciare la squadra.

Durante la sua gestione, Belözoğlu ha collezionato 28 panchine, ottenendo 9 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, per una media di 1,18 punti a partita. Nonostante l’entusiasmo iniziale e la volontà di dare un’identità tattica precisa alla squadra, i risultati altalenanti hanno finito per segnare il suo percorso in riva al Mediterraneo. Il giovane tecnico, noto per la sua grinta e la cura dei dettagli tattici, lascia Antalya con la consapevolezza di aver posto basi interessanti ma senza riuscire a dare continuità ai risultati.

Il club turco, dal canto suo, si prepara ora ad aprire un nuovo ciclo tecnico e nel frattempo ha affidato la squadra a Nedim Yiğit, responsabile del settore giovanile