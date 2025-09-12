Ufficiale Como, Ballet saluta e vola in Turchia: è un nuovo giocatore dell'Antalyaspor

Il Como ha ceduto Samuel Ballet all'Antalyaspor. Come riportato dal club che milita in Super Lig sul proprio profilo X ufficiale, l'esterno ha firmato un contratto di 2 anni con opzione per il terzo e ha lasciato l'Italia. Pagato quasi 2 milioni di euro nel gennaio 2024, i lariani lo avevano prestato allo Zurigo, dove ha dimostrato le sue qualità. Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Leuven.

Nel corso della sua carriera vanta 89 presenze e 19 gol con il Winterthur, 40 gettoni e 21 reti con lo Young Boys Under 18, 28 apparizioni e 3 centri con lo Zurigo, 22 incontri e 9 gol con l'Under 21 dello Young Boys, 13 sfide e una rete con il Wil 1900, 8 match e 2 centri con la Youth League dello Young Boys, 6 gare e 4 gol con l'Under 17 dello Young Boys, 4 presenze e 2 reti con l'Under 21 del Winterthur, 3 gettoni con il Como e un'apparizione e un gol con lo Young Boys.

Nel suo palmares annovera un campionato svizzero, una Serie B svizzera e un campionato svizzero Under 18. In Nazionale è sceso in campo 3 volte con la Svizzera Under 18, 2 con l'Under 19 e una con l'Under 20.