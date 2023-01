ufficiale Dal Leuven alla terza serie tedesca. Holzhauser in prestito al Monaco 1860

Un gol e quattro assist in campionato con il Leuven, club che lo aveva acquistato a luglio dal Beerschot. Ora la decisione, molto particolare, di scendere in terza serie tedesca, per giocare in una delle società storiche: Raphael Holzhauser, 30enne trequartista austriaco (due presenze in Nazionale), è stato ceduto in prestito fino al termine della stagione al Monaco 1860.