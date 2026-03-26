Colombia-Croazia, formazioni ufficiali: sono 6 gli "italiani" titolari, Modric parte dalla panchina
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Colombia e Croazia si sfidano in amichevole, queste le formazioni ufficiali della gara. Solo un "italiano" titolare nella Colombia, il difensore del Bologna Jhon Lucumì, mentre nella Croazia ben 5 titolari militano in Serie A. Si tratta di Pongragic (Fiorentina), Pasalic (Atalanta), Moro (Bologna), Sucic (Inter), Vlasic (Torino). Panchina per Modric e per i due giocatori del Como, Smolcic e Baturina.
Colombia 4-2-3-1: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.
Croazia 3-4-2-1: Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Mario Pasalic Moro, Sucic, Perisic; Marco Pasalic, Vlasic; Matanovic
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