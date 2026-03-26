Francia batte Brasile in amichevole. Bremer gioca nella Seleçao dopo 2 anni e segna

La Francia supera il Brasile in un antipasto di quello che sarà tra tre mesi. A Boston i bleus si impongono per 2-1 grazie alle reti di Mbappé ed Ekitike. Per il Brasile a segno lo juventino Gleison Bremer, che non vestiva la maglia della seleçao da 2 anni e ha trovato il suo primo centro in verdeoro. Francia che ha giocato in inferiorità numerica dal 55' per l'espulsione di Dayot Upamecano.

Gli italiani in campo

Detto di Bremer, titolare e a segno, anche Wesley ha giocato dal primo minuto, uscendo al 71' per far posto all'ex romanista Ibanez. Novanta minuti per Maignan e Rabiot, 24' per Marcus Thuram, subentrato a Kylian Mbappé mentre Pierre Kalulu ha trovato il suo suo secondo gettone entrando nei minuti di recupero. La sua unica presenza era nove mesi fa, nella semifinale di UEFA Nations League contro la Spagna.