Barcellona in ansia per Raphinha. Ancelotti: "Ha avvertito un fastidio muscolare, valuteremo"

Un problema muscolare tiene in apprensione il Brasile e il Barcellona. Al termine dell’amichevole persa 2-1 contro la Francia al Gillette Stadium, il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha chiarito le condizioni di Raphinha, costretto a lasciare il campo all’intervallo: "Ha giocato molto bene, poi ha avvertito un fastidio muscolare alla fine del primo tempo e abbiamo preferito sostituirlo. Verrà valutato nelle prossime ore", ha spiegato l’allenatore italiano in conferenza stampa.

Una situazione che preoccupa soprattutto il Barcellona, considerando il momento cruciale della stagione. L’esterno brasiliano, infatti, arrivava da un periodo di grande forma, con cinque gol e due assist nelle ultime tre partite. Sul campo, né Raphinha (45 minuti) né Vinícius Júnior sono riusciti a incidere contro la Francia guidata da Kylian Mbappé. I due attaccanti non hanno creato occasioni nitide, prolungando il digiuno realizzativo: il Brasile è infatti a quattro partite consecutive senza gol da parte dei suoi uomini più rappresentativi in avanti.

Nonostante il risultato, Ancelotti ha difeso la prestazione dei suoi: "Raphinha si è mosso molto bene senza palla e Vinícius è sempre pericoloso. Sono soddisfatto della squadra per come ha lottato e per ciò che ha mostrato in campo, meno ovviamente per il risultato". Nel frattempo, resta da valutare l’entità dell’infortunio: Raphinha è in dubbio per il prossimo impegno del Brasile e potrebbe saltare anche le gare decisive con il Barcellona, tra campionato e Champions League, proprio nel momento più delicato della stagione.