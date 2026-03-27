Deschamps contento dopo il 2-1 al Brasile: "Gran primo tempo, in 10 bravi a difendere"

Buone indicazioni per la Francia di Didier Deschamps, che supera il Brasile per 2-1 in amichevole e conferma la sua forza e il ruolo di candidata alla vittoria del Mondiale. Il commissario tecnico dei Bleus ha espresso soddisfazione soprattutto per la qualità del primo tempo e per l’atteggiamento mostrato dalla squadra anche in inferiorità numerica: "Abbiamo disputato una prima frazione di grande livello, con qualità tecnica e controllo del gioco. Poi, in dieci uomini, siamo stati bravi a difendere, anche se ho dovuto modificare qualcosa rispetto ai piani iniziali. Battere il Brasile è sempre positivo, dobbiamo apprezzare ciò che abbiamo fatto", ha dichiarato Deschamps al termine della gara.

Tra le note più positive, la prestazione del capitano Kylian Mbappé, apparso in crescita dopo un periodo non semplice. "È normale che aumenti il minutaggio. Gli avevo chiesto di non andare oltre i 65 minuti, ma ha grande energia e resta decisivo quando accelera", ha spiegato il CT. Deschamps si è poi soffermato sull’assetto offensivo, sottolineando la volontà di rendere la squadra meno prevedibile: "Abbiamo un grande potenziale davanti, ma non basta sommare individualità. Mi è piaciuto vedere una squadra difficile da leggere per gli avversari, con movimenti intelligenti e spazi sempre occupati".

Decisivo nel match anche Hugo Ekitike, autore del gol vittoria, mentre il CT ha già annunciato un ampio turnover per la prossima sfida contro la Colombia: "È il momento giusto per far giocare più elementi possibile. Voglio vedere il maggior numero di giocatori". Indicazioni incoraggianti, dunque, per una Francia che continua a crescere.