ufficiale La Bolivia esonera il CT Costas. Al suo posto dovrebbe arrivare Zago

Una vittoria (in amichevole contro l'Arabia Saudita), un pareggio e ben otto sconfitte, di cui quattro nelle prime quattro partite di qualificazione al Mondiale 2026. Per Gustavo Costas non c'è stato scampo: il tecnico argentino, 60 anni, è stato esonerato dalla Nazionale boliviana, che lo aveva ingaggiato nel novembre del 2022. Il suo posto, secondo i media locali, dovrebbe essere preso da António Carlos Zago, ex difensore della Roma.