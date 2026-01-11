Lazio, Lazzari: "Tre punti su un campo difficile, oggi sembrava di giocare in casa"

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta di misura sul Verona: "Sono entrato e nei primi dieci minuti non sentivo i piedi dal freddo, siamo contenti per i tre punti perché questo è un campo difficile. Sapevamo la battaglia che ci attendeva e siamo felici di averla vinta. Ormai non ci sono più parole per i nostri tifosi, sembra di giocare in casa anche quando siamo in trasferta e siamo contenti di avergli regalato questa vittoria".