Verona-Lazio 0-1, le pagelle: Taylor porta qualità, Noslin stecca, Bella-Kotchap non basta

Verona-Lazio 0-1, le pagelle: Taylor porta qualità, Noslin stecca, Bella-Kotchap non basta
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:06Serie A
Daniele Najjar

Risultato finale: Verona-Lazio 0-1

VERONA (a cura di Daniele Najjar)

Montipò 6 - Reattivo in un paio di occasioni ad uscire con i tempi giusti nel primo tempo, così come sulla botta di Marusic su punizione. Spiazzato sul gol.

Nelsson 5,5 - Primo tempo solido, poi commette qualche incertezza. Sull'autorete è anche sfortunato.

Bella-Kotchap 7 - Mette una pezza ovunque, anche sugli errori dei compagni. Oggi è in formato muro invalicabile. Esce controvoglia dopo una contusione: voleva restare a combattere. Fuori lui, arriva il gol. (Dal 75' Unai Nunez s.v.)

Valentini 5,5 - Ha due amnesie nel primo tempo: sulla prima rimedia lui stesso, sulla seconda ringrazia Bella-Kotchap. Resta preso in mezzo sul gol, ma è Niasse a non seguire Lazzari.

Bradaric 6 - Suo il tiro più pericoloso del Verona nel primo tempo. Regge il confronto con Pellegrini, sbaglia giusto qualche scelta nelle giocate, come quando perde il tempo per il tiro da buona posizione.

Niasse 5,5 - Tanta quantità, poca raffinatezza nei passaggi. Nel finale cala e si perde l'inserimento di Lazzari sul gol. (Dall'87' Al Musrati s.v.)

Gagliardini 6 - Trasmette sicurezza ai compagni, al netto di qualche errore d'impostazione. Tanti rattoppi qua e là, cala alla distanza. (Dal 75' Serdar 5,5 Entra, ma si sente poco).

Bernede 5,5 - Come suo solito mette in campo tanta corsa. Gli manca però il guizzo negli ultimi trenta metri, che si parli di passaggi per i compagni o conclusioni imprecise. Sul gol poi è lui a far ripartire i rivali con uno stop rivedibile.

Frese 6 - Solido difensivamente nel tenere Marusic, dalle sue iniziative nascono due pericoli importanti corsi dalla Lazio. Anche da lui poca copertura su quella fascia sul gol.

Giovane 6 - La vera spina nel fianco della Lazio, talvolta un po' isolato. Perde il tempo della giocata in un paio di occasioni con compagni meglio posizionati, ma le azioni del Verona passano da lui. (Dal 68' Sarr 5,5 - Non che fosse facile, ma ha sul destro la palla del pareggio e, al volo, spedisce alto).

Orban 5,5 - Si dimena e cerca in ogni modo di colpire, anche con tiri coraggiosi. Poco servito, di fatto combina poco. (Dal 68' Mosquera 6 - Prova qualche sponda e un pressing generoso, non ha palloni per incidere).

Allenatore Paolo Zanetti 5,5 - Il piano gara funziona per un bel po', con il Verona che complica le cose non poco alla Lazio. Nel finale non incidono i cambi, che siano in attacco (fuori sia Giovane che Mosquera) o dietro (Bella-Kotchap sembrava poter continuare). Il Verona però c'è e da salvare c'è lo spirito mostrato contro le squadre della medio-alta classifica.

---

LAZIO (a cura di Marco Pieracci)

Provedel 6,5 - Spettatore non pagante al Bentegodi per una quarantina di minuti, non si fa cogliere impreparato quando gli bussano per la prima volta alla porta. Idem nella ripresa su Frese.

Marusic 6 - Rientra dalla squalifica, si fa perdonare la crisi di nervi col Napoli onorando il fresco rinnovo di contratto. Buona la sponda per Romagnoli, va vicino al gol su punizione.

Gila 7 - Gli attaccanti gialloblù si muovono parecchio, ma concludono poco. Controlla la situazione, esaltandosi nei tackle. Viene fuori alla distanza, un muro insuperabile nel finale.

Romagnoli 6 - Tempestivo in un paio di chiusure risolutive, Giovane lo salta solo una volta ma ci mette una pezza. Pericoloso nelle incursioni in avanti: non trova lo specchio di testa.

Pellegrini 6 - Bradaric spinge parecchio costringendolo sulla difensiva, si guadagna la sufficienza stiracchiata togliendo dai piedi del croato la palla del potenziale vantaggio. Dal 56’ Lazzari 7 - Meno conservativo di chi lo precede, cambia marcia sulla fascia destra: propizia l’autorete decisiva.

Vecino 5,5 - Fin troppo scolastico, prende raramente l’iniziativa rifugiandosi nel passaggio al compagno più vicino invece di osare. Si affaccia raramente nell’area di rigore avversaria.

Cataldi 6 - In una partita bloccata fatica più del previsto a prendere in mano le redini del gioco, trovando pochi spazi per verticalizzare. Le cose migliori le mostra sui calci da fermo. Dal 69' Rovella 6 - Mette benzina nelle gambe, sembra ancora indietro ma sarà fondamentale.

Taylor 6,5 - Un solo allenamento nelle gambe, ma la qualità già si intravede. Inizio di personalità, poi cala progressivamente: ci può stare. Nel complesso la prima impressione è positiva. Dal 90’+1’ Belahyane sv

Isaksen 6 - Timidi segnali di crescita rispetto alle ultime prestazioni: tiene sempre sul chi va là Frese e Valentini, ma si perde in un bicchier d’acqua al momento della scelta finale. Dal 69’ Pedro 6 - Boost di esperienza, con il suo ingresso in campo trasmette fiducia alla squadra.

Noslin 5 - Interpreta bene il ruolo di regista offensivo, ma a una punta si chiedono soprattutto i gol e quelli continuano a mancare: fallisce una ghiotta occasione in avvio. Dal 56’ Ratkov 6 - Primi timidi passi in biancoceleste, una rincorsa generosa su Bella-Kotchap e qualche sponda: giudizio rimandato.

Cancellieri 6,5 - Scivola a sinistra nel tridente per mancanza di adeguate alternative in rosa, si adatta in una posizione non congeniale. Meglio a destra, avvia l’azione del gol.

Maurizio Sarri 6,5 - Da comandante a capo-cantiere di una squadra da ricostruire in corso d’opera è un attimo. Deve forzare il debutto dei nuovi perché non può fare altrimenti, ma per inserirli servirà del tempo. Torna dal Bentegodi con tre punti molto pesanti per frenare l'emorragia di risultati.

