TMW Un altro talento greco può finire in Premier League: il Brentford punta Kaloskamis

L'AEK Atene è squadra che oggi vola sulle ali dei tanti calciatori che fino a poco tempo fa militavano in Serie A. Il 5-0 conquistato ieri sul campo del Panetolikos, una vittoria rotonda che ha permesso ai ragazzi di mister Nikolic di portarsi a -1 dall'Olympiacos capolista, è stata conquistata anche grazie a una rete dell'ex Inter Joao Mario. Nell'undici titolare c'erano anche Luka Jovic, Razvan Marin e Thomas Strakosha, in panchina l'ex stella dell'Udinese Roberto Pereyra oltre al portiere italiano Brignoli. "E' vero, abbiamo attinto tanto dalla Serie A ma è una coincidenza - ha detto qualche giorno fa ai nostri microfoni il DS dell'AEK Javier Ribalta -. Noi guardiamo sempre al globale come strategia: poteva capitare con altri campionati. L'obiettivo dell'AEK è di crescere, trovare una strada tra il dover costruire e vincere, come richiede una piazza ambiziosa come Atene".

Nella squadra di Nikolic non ci sono però solo giocatori di grande esperienza. Dalla gara di ieri vinta 5-0 spicca anche la prestazione di Dimitrios Kaloskamis, centrocampista classe 2005 che ha fornito a Ljubicic l'assist per il gol dello 0-3. Il calciatore 20enne che non è nella lista UEFA e quindi non gioca il girone di Conference solo perché ha iniziato la stagione con un infortunio, sta portando avanti un percorso di crescita importante ed è finito nel mirino di tanti club europei. Le più importanti società di Serie A lo seguono con attenzione, ma ad oggi c'è soprattutto il Brentford sulle sue tracce.

Dovesse trasferirsi nella società londinese a gennaio, Kaloskamis diventerebbe l'ennesimo talento ellenico che finisce in Premier League. Il classe 2007 Charalampos Kostoulas ha già esordito e segnato con la maglia del Brighton, club che in questa stagione ha già utilizzato per tredici gare Stefanos Tzimas. Quest'ultimo, pagato a inizio anno 26.5 milioni di euro e soffiato alla Fiorentina, è solo la punta dell'iceberg di un movimento calcistico che sta sfornando davvero tanti talenti interessanti. Il più cristallino di tutti è Chrīstos Mouzakitis, classe 2006 e già nella nazionale maggiore ellenica oltre che nel mirino del Real Madrid.