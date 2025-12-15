Ufficiale L'Oviedo esonera Carrion e parla con Almada. Il Valladolid: "Non è più il nostro allenatore"

Dopo settimane di riflessioni e risultati altalenanti, il Real Oviedo ha deciso di voltare pagina, annunciando ufficialmente la risoluzione del contratto di Luis Carrion come allenatore della prima squadra. Con un comunicato formale, l’Oviedo ha reso noto che termina anche l’esperienza dell’intero staff che lo affiancava. Una scelta netta, maturata con l’obiettivo di dare una scossa all’ambiente e rilanciare le ambizioni sportive del club in una fase delicata della stagione.

L'esonero aiuta anche a spiegare quanto accaduto nelle stesse ore al Real Valladolid, dove Guillermo Almada è stato sollevato dall’incarico. A chiarire i contorni di una domenica particolarmente tesa è stato il presidente del club, Gabriel Solares, intervenuto per spiegare le ragioni di una decisione drastica. Tutto nasce da una chiamata del Real Oviedo, interessato ad Almada. "All’inizio ci sembrava un’ipotesi impraticabile - ha raccontato Solares - ma abbiamo parlato con l’allenatore e ci ha detto che avrebbe voluto ascoltare la proposta". Da quel momento, la posizione del club si è irrigidita: "Questa istituzione viene prima di chiunque. Dal momento in cui ha mostrato interesse verso un’altra panchina, per me non poteva più essere il nostro allenatore. Il Valladolid non può permettersi persone con dubbi o con la testa altrove".

Una presa di posizione netta, che ha colto di sorpresa ambiente e squadra. Almada, arrivato dopo essere stato selezionato da una lunga lista di candidati, non rientra più nei piani societari, mentre la dirigenza è già al lavoro per definire la sua uscita e individuare il prossimo tecnico. "La direzione sportiva si sta muovendo per trovare un nuovo allenatore mentre chiudiamo la separazione con Almada", ha aggiunto Solares.