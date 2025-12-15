Toluca-Tigres, finale amara per Gignac: colpito da un oggetto mentre lasciava il campo

Ieri sera André-Pierre Gignac non è riuscito a conquistare il sesto titolo con il suoTigres, battuto dal Deportivo Toluca ai calci di rigore nella finale di ritorno dell’Apertura del campionato messicano (2-2 complessivo, 9-8 dal dischetto).

La partita è stata caratterizzata da diversi episodi controversi: Gignac, visibilmente frustrato, ha più volte protestato contro l’arbitro, arrivando a confrontarsi da vicino con il quarto ufficiale. Poco prima dell’ora di gioco, il tecnico del Tigres ha deciso di sostituirlo. Mentre si dirigeva verso la panchina, il francese è stato colpito da un tifoso al collo con un piccolo oggetto, probabilmente una bandiera usata per la coreografia. Secondo quanto riportato da Record, l’uomo è stato immediatamente allontanato dalla sicurezza e Gignac è stato tranquillizzato dallo staff tecnico.

Un’uscita di scena amara per l’attaccante francese, che probabilmente ha disputato l’ultima finale della sua carriera professionistica. Arrivato in Messico nel 2015, Gignac ha lasciato un’impronta indelebile a Monterrey: oltre 420 partite, più di 220 gol e cinque titoli vinti con i Tigres. La sua esperienza proseguirà fino a giugno, ma a 40 anni sembra difficile che possa continuarla.