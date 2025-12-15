Ufficiale Al Qadsiah, esonerato Michel. Al suo posto potrebbe arrivare Brendan Rodgers

Svolta imminente sulla panchina dell’Al Qadsiah. Il club saudita, attualmente quinto in Saudi Pro League, ha deciso di interrompere il rapporto con Michel dopo una serie di risultati giudicati al di sotto delle aspettative. E la dirigenza, sostenuta dal colosso petrolifero Aramco, proprietario della società, non sembra intenzionata a perdere tempo per individuare il successore.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il nome in cima alla lista è quello di Brendan Rodgers. Il tecnico nordirlandese, libero dopo le dimissioni dal Celtic Glasgow arrivate a sorpresa lo scorso ottobre, si sarebbe già recato in Arabia Saudita per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore, segnale della volontà del club di accelerare i tempi in vista della finestra invernale di mercato.

Rodgers porta in dote un curriculum di assoluto rispetto, soprattutto per quanto fatto a Glasgow. Alla guida del Celtic ha collezionato numeri impressionanti: quattro titoli di Scottish Premiership, tre Coppe di Scozia e quattro Coppe di Lega, con una percentuale di vittorie del 75,5%, la più alta nella storia del club. Proprio questi successi, uniti al suo stile di gioco e alla filosofia offensiva, avrebbero convinto l’Al Qadsiah a puntare su di lui, preferendolo ad altri candidati.

Il club saudita, che la prossima stagione si trasferirà in un nuovo stadio, ambisce a crescere rapidamente e a ridurre il gap con le big del campionato, come l’Al Nassr capolista. Attualmente distante dieci punti dalla vetta dopo nove giornate, l’Al Qadsiah affiderà a Rodgers il compito di dare subito un’identità alla squadra e, possibilmente, di lottare per un trofeo già nella sua prima stagione in Medio Oriente. Una nuova sfida, ambiziosa e ricca di aspettative, per un allenatore chiamato a rilanciarsi su un palcoscenico sempre più competitivo.