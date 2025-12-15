Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Al Qadsiah, esonerato Michel. Al suo posto potrebbe arrivare Brendan Rodgers

Al Qadsiah, esonerato Michel. Al suo posto potrebbe arrivare Brendan RodgersTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:42Calcio estero
Michele Pavese

Svolta imminente sulla panchina dell’Al Qadsiah. Il club saudita, attualmente quinto in Saudi Pro League, ha deciso di interrompere il rapporto con Michel dopo una serie di risultati giudicati al di sotto delle aspettative. E la dirigenza, sostenuta dal colosso petrolifero Aramco, proprietario della società, non sembra intenzionata a perdere tempo per individuare il successore.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il nome in cima alla lista è quello di Brendan Rodgers. Il tecnico nordirlandese, libero dopo le dimissioni dal Celtic Glasgow arrivate a sorpresa lo scorso ottobre, si sarebbe già recato in Arabia Saudita per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore, segnale della volontà del club di accelerare i tempi in vista della finestra invernale di mercato.

Rodgers porta in dote un curriculum di assoluto rispetto, soprattutto per quanto fatto a Glasgow. Alla guida del Celtic ha collezionato numeri impressionanti: quattro titoli di Scottish Premiership, tre Coppe di Scozia e quattro Coppe di Lega, con una percentuale di vittorie del 75,5%, la più alta nella storia del club. Proprio questi successi, uniti al suo stile di gioco e alla filosofia offensiva, avrebbero convinto l’Al Qadsiah a puntare su di lui, preferendolo ad altri candidati.

Il club saudita, che la prossima stagione si trasferirà in un nuovo stadio, ambisce a crescere rapidamente e a ridurre il gap con le big del campionato, come l’Al Nassr capolista. Attualmente distante dieci punti dalla vetta dopo nove giornate, l’Al Qadsiah affiderà a Rodgers il compito di dare subito un’identità alla squadra e, possibilmente, di lottare per un trofeo già nella sua prima stagione in Medio Oriente. Una nuova sfida, ambiziosa e ricca di aspettative, per un allenatore chiamato a rilanciarsi su un palcoscenico sempre più competitivo.

Articoli correlati
Celtic, l'azionista: "Con Rodgers atmosfera tossica. Insulti rivolti a dirigenza... Celtic, l'azionista: "Con Rodgers atmosfera tossica. Insulti rivolti a dirigenza e famiglie"
Finisce l'era Brendan Rodgers: rassegnate le dimissioni da allenatore del Celtic,... Finisce l'era Brendan Rodgers: rassegnate le dimissioni da allenatore del Celtic, il motivo
Rodgers e gli inizi al Chelsea: "Lavorare vicino a dei top player è stato fondamentale"... Rodgers e gli inizi al Chelsea: "Lavorare vicino a dei top player è stato fondamentale"
Altre notizie Calcio estero
Al Qadsiah, esonerato Michel. Al suo posto potrebbe arrivare Brendan Rodgers UfficialeAl Qadsiah, esonerato Michel. Al suo posto potrebbe arrivare Brendan Rodgers
Toluca-Tigres, finale amara per Gignac: colpito da un oggetto mentre lasciava il... Toluca-Tigres, finale amara per Gignac: colpito da un oggetto mentre lasciava il campo
Mbappe torna, segna ed esulta come il fratello Ethan. Con lui il Real è un'altra... Mbappe torna, segna ed esulta come il fratello Ethan. Con lui il Real è un'altra squadra
Un altro talento greco può finire in Premier League: il Brentford punta Kaloskamis... TMWUn altro talento greco può finire in Premier League: il Brentford punta Kaloskamis
Bayern, Neuer va k.o.: lesione alla coscia destra, tempi di recupero molto incerti... Bayern, Neuer va k.o.: lesione alla coscia destra, tempi di recupero molto incerti
PSG, Chevalier ha perso il posto? Safonov potrebbe essere titolare anche con il Flamengo... PSG, Chevalier ha perso il posto? Safonov potrebbe essere titolare anche con il Flamengo
Bastien torna in campo dopo l'ictus: "Ero in coma, credevano che non mi sarei svegliato"... Bastien torna in campo dopo l'ictus: "Ero in coma, credevano che non mi sarei svegliato"
A trent'anni dalla famosa sentenza, Bosman riflette: "Una fortuna per tutti ma non... A trent'anni dalla famosa sentenza, Bosman riflette: "Una fortuna per tutti ma non per me"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
3 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
5 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Immagine top news n.1 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.3 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.4 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
Immagine top news n.5 Dite la verità: chi non avrebbe firmato nel Milan per trovarsi a questo punto?
Immagine top news n.6 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Immagine top news n.7 Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Dopo cinque anni Juventus sta tornando nei circoli importanti del campionato”
Immagine news Serie C n.2 Zauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza”
Immagine news Serie C n.3 Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Padovan: "Napoli in crisi nera, fase di completa apatia. Non mancano solo le energie"
Immagine news Serie A n.2 Mainoo ha voglia di Napoli: l'operazione col Man United si può fare con una sola formula
Immagine news Serie A n.3 Crisi Fiorentina, Vanoli dirige l'allenamento. Intanto la dirigenza prosegue nelle sue riflessioni
Immagine news Serie A n.4 Il paradosso di Gaetano: segna come un attaccante, ma non ha posto stabile nel Cagliari
Immagine news Serie A n.5 "Se Vlasic gira il Toro è uno spettacolo", ma gli altri? Da Ngonge a Nkounkou, serve una svolta
Immagine news Serie A n.6 Crisi Fiorentina, riflessioni su Vanoli. Il Milan blinda Saelemaekers: le top news delle 13
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori difensori dopo la 16ª giornata: Tiritiello guida, Bani insegue
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori portieri dopo la 16ª giornata: Joronen allunga al primo posto
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori giocatori dopo la 16ª giornata: Schiavi si prende la vetta
Immagine news Serie B n.4 La Top11 di Serie B - Schiavi da Puskas! Cerofolini tiene a galla tutto il Bari
Immagine news Serie B n.5 L'ascesa di Issa Doumbia: tre club europei sabato erano al Penzo per monitorarlo
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, nota lieta nel ko di Carrara: un attaccante di nuovo in gol dopo due mesi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0, Ginestra: “Un pareggio che vale come una vittoria”
Immagine news Serie C n.2 Delusione a Catania dopo l'1-1 di Potenza. Rolfini: "Sfortunato e incazzato"
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, il digiuno di vittorie mette Di Carlo sotto osservazione: Pineto spartiacque
Immagine news Serie C n.4 Zauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza”
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Romano: "A Cerignola dare continuità imponedo il nostro gioco"
Immagine news Serie C n.6 Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere