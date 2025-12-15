Verratti agente segreto per le vie di Doha. L'azzurro diventa testimonial per il PSG

Marco Verratti è tornato a legare il suo nome al Paris Saint-Germain. Non sul campo, ma fungendo da testimonial per un annuncio: la proroga del contratto di sponsorizzazione tra il club parigino e Visit Qatar, l’ufficio del turismo qatariota, fino al 2028.

Il PSG sta approfittando della trasferta in Qatar per la finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo per rafforzare la propria immagine e i rapporti con gli sponsor. Verratti, con una misteriosa valigetta in mano, ha sfilato per le vie di Doha come un vero "agente segreto", prima di salire su una barca e attivare i pulsanti della valigetta che hanno dato il via a uno spettacolo di droni nel cielo della città. La performance ha illuminato la metropoli e svelato i loghi del PSG e di Visit Qatar, accompagnati dal messaggio "The Story Continues", a simboleggiare la continuità e l’evoluzione di un rapporto iniziato nel 2012.

Uno evento che ha dimostrato il legame indissolubile tra il centrocampista italiano e il suo vecchio club: arrivato a Parigi nel 2012 dal Pescara, l'azzurro ha contribuito a scrivere pagine storiche prima di trasferirsi in Qatar nel 2023 (oggi gioca nell'Al Duhail). Il ritorno in veste di ambasciatore per la firma di questo importante rinnovo testimonia la stima del PSG nei confronti di uno dei suoi giocatori più emblematici.