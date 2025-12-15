Mbappe torna, segna ed esulta come il fratello Ethan. Con lui il Real è un'altra squadra

Kylian Mbappé è sempre più decisivo con il Real Madrid. Anche contro l'Alaves, l'attaccante francese ha segnato il gol che ha aperto la strada alla vittoria dei Blancos per 2-1. Assente nella sfida di Champions League contro il Manchester City a causa di una frattura al mignolo della mano sinistra subita contro il Celta Vigo, ha trovato la rete con una conclusione potente all’incrocio, confermando ancora una volta il suo talento nel cambiare l’andamento di una partita con un guizzo individuale.

La celebrazione di Mbappé ha fatto parlare quanto il gol: l’attaccante ha portato il pollice alla bocca, replicando il gesto del fratello Ethan, centrocampista del Lilla che aveva fatto lo stesso nella vittoria contro l’OM la settimana precedente. Il francese ha poi pubblicato su Instagram un collage dei due momenti, con la didascalia “T’as capté?”, sottolineando la complicità tra i due e la loro creatività nel festeggiare. Il gol porta il suo totale stagionale a 26 reti in 22 partite, confermando quanto sia importante nelle partite chiave.

La vittoria di ieri offre un po’ di respiro a Xabi Alonso, sotto pressione dopo le sconfitte contro Celta Vigo e Manchester City. "Dobbiamo essere più costanti, ma questa vittoria è importante. L’unità del gruppo è fondamentale, non conta solo un singolo match", ha commentato l’allenatore. Eduardo Coudet, tecnico dell’Alaves, ha invece sottolineato come i dettagli individuali abbiano fatto la differenza: "Paghiamo ogni minimo errore. Loro hanno giocatori che non perdonano, ed è frustrante dopo tutto l’impegno profuso".