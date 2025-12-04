Tzimas, Kostoulas, Karetsas. In Grecia sanno sfornare talenti: all'AEK brilla Kaloskamis

Un altro risultato positivo per l'AEK Atene che vola sulle ali dell'entusiasmo: la vittoria contro la Fiorentina in Conference League, quella in campionato contro il Panathinaikos, sul campo della rivale cittadina, e ieri un altro successo importante, stavolta in Coppa contro l'OFI Creta. Un 2-0 che ha messo in mostra un altro talento di un calcio che sta rapidamente portando in vetrina tanti giocatori messi uno dopo l'altro sul taccuino delle big. Dopo il chiacchieratissimo Christos Mouzakitis dell'Olympiakos, pronto al salto nei grandi campionati. Dopo che hanno già lasciato la Grecia i diciottenni Charalampos Kostoulas (al Brighton) e Konstaninos Karetsas (al Genk) e che lo scorso 3 febbraio lo spesso Brighton ha speso 26 milioni di euro per acquistare Stefanos Tzimas dal PAOK e strapparlo alla Fiorentina, i fari sono puntati ora su Dimitrios Kaloskamis.

L'esterno classe 2005 dell'AEK Atene è uno dei più interessanti e seguiti a livello internazionale (e italiano) talenti del calcio greco. Esterno destro offensivo, gioca anche da trequartista e sull'altra fascia grazie a una grande duttilità. Vent'anni, da Marousi, è un prodotto dell'academy del Panathinaikos che lo ha però lasciato andare nell'estate del 2024 (lì gioca ancora il fratello Nektarios, nell'Under 19). Poi un anno dall'Atromitos che è bastato all'AEK per convincersi a portarlo a casa. In Conference League non ha giocato poiché non inserito in lista Uefa a causa di un infortunio alla clavicola che lo ha tenuto fuori due mesi a inizio stagione. Da tempo è in condizione e lo conferma il rendimento sia in campionato che in Coppa, con un assist servito ieri nella sfida contro l'OFI Creta.

Un movimento sempre più interessante, quello dei giovani ellenici. In tanti, come quelli sopracitati, hanno già fatto il grande salto. Mouzakitis dell'Olympiakos, come detto, è considerato il prossimo destinato a farlo ma a ruota sembra esserci proprio Kaloskamis, ieri (ancora) protagonista con l'AEK.