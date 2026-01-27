Ufficiale
Un rinforzo per il Villarreal: dal Siviglia arriva Alfon Gonzalez in prestito con opzione
Il Villarreal ha ufficializzato l’arrivo di Alfon González in prestito dal Siviglia fino al termine della stagione 2025/26, con opzione di acquisto inclusa nell’accordo. Il talento castellano-manchego, classe 1999, è un esterno offensivo capace di giocare su entrambe le fasce e anche come trequartista centrale. Dotato di velocità e senso del gol, Alfon si distingue per la sua capacità di incidere in fase offensiva e di creare superiorità numerica sulle corsie laterali.
Nonostante la giovane età, l’attaccante vanta già una discreta esperienza in Liga, avendo vestito le maglie del Celta Vigo e del Siviglia, oltre a trascorsi in squadre di categoria inferiore come Real Racing Club, Albacete Balompié e Real Murcia.
