Bundesliga, disputati 2 recuperi: l'Hoffenheim continua a volare, beffa Lipsia contro Blessin

Undici gol fatti e 2 subiti, quattro vittorie consecutive. Prosegue senza soste la marcia dell'Hoffenheim, che vince a Brema per 2-0 nel recupero della 16^ giornata di Bundesliga e si porta a soli tre punti dal secondo posto, occupato dal Borussia Dortmund. La squadra di Ilzer continua a impressionare: Prass sblocca allo scadere della prima frazione, Promel raddoppia al 54', due minuti dopo il rosso comminato a Burger, che avrebbe potuto cambiare la partita in peggio.

Nell'altro recupero, il Lipsia frena e si fa beffare dal St. Pauli di Blessin: Diomande illude i sassoni, il rigore di Kaars al 93' fa esplodere il Millerntor-Stadion.

La classifica aggiornata

Bayern Monaco 50 punti (19 partite giocate)

Borussia Dortmund 42 (19)

Hoffenheim 39 (19)

Stoccarda 36 (19)

Lipsia 36 (19)

Bayer Leverkusen 32 (18)

Friburgo 27 (19)

Eintracht Francoforte 27 (19)

Union Berlino 24 (19)

Colonia 20 (19)

Borussia Monchengladbach 20 (19)

Wolfsburg 19 (19)

Augusta 19 (19)

Amburgo 18 (18)

Werder Brema 18 (19)

Magonza 15 (19)

St. Pauli 14 (19)

Heidenheim 13 (19)