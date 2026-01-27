Ufficiale West Ham, interrotto il prestito di Igor Julio. Il difensore brasiliano torna al Brighton

Il West Ham United ha ufficializzato la conclusione del prestito di Igor Julio, che torna così al Brighton. Il difensore brasiliano, 27 anni, ha vestito la maglia degli Hammers per quattro partite in prima squadra. Ha esordito da titolare nel 2-2 contro il Bournemouth, mentre è stato impiegato a gara in corso nelle altre tre partite: il pareggio per 1-1 contro l’Everton e le vittorie interne contro Newcastle e Burnley.

Nonostante il periodo breve, Igor Julio ha dato il suo contributo alla squadra, mettendo a disposizione esperienza e solidità difensiva nelle occasioni in cui è stato chiamato in campo. Il club londinese ha voluto ringraziare ufficialmente il giocatore per il suo impegno e la professionalità dimostrata durante il prestito e gli ha augurato il meglio per il prosieguo della carriera.

Con il ritorno al Brighton, Igor Julio riprenderà ora il percorso con il club inglese che detiene il suo cartellino, pronto a rientrare nei piani tecnici della squadra di Fabian Hurzeler.