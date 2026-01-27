Ufficiale Il Birmingham spende 8 milioni per l'attaccante dell'Alaves: Vicens vola in Inghilterra

Il Birmingham City rinforza il proprio reparto offensivo con l’ingaggio di Carlos Vicens, esterno spagnolo classe 1998 prelevato dal Deportivo Alavés a titolo definitivo per una cifra non resa nota (la stampa inglese parla di 8 milioni), in attesa delle consuete formalità burocratiche. Il calciatore ha firmato un contratto di tre anni e mezzo, che lo legherà quindi al club inglese fino all’estate del 2029.

Vicens rappresenta il quinto innesto del mercato invernale per la squadra guidata da Chris Davies, decisa ad aumentare qualità e soluzioni in avanti in vista della seconda parte di stagione. L’ala approda a St. Andrew’s dopo un percorso di crescita graduale ma costante nel calcio spagnolo: cresciuto nel vivaio del Real Saragozza, ha maturato esperienza attraversando diverse categorie del calcio iberico, vestendo le maglie di Ejea, Calahorra e Racing Ferrol. Proprio le sue prestazioni convincenti hanno attirato l’attenzione del Deportivo Alavés, che lo ha ingaggiato nel dicembre 2023. Con il club basco il 26enne si è imposto rapidamente, collezionando sei partecipazioni attive a gol in 18 presenze di campionato nella prima fase della sua avventura.

Nella stagione 2024/25, Vicente ha ulteriormente alzato il livello, chiudendo il campionato con cinque reti e cinque assist, contribuendo alla salvezza dell’Alavés, che ha terminato la Liga al 15° posto. Nell’annata in corso, prima del trasferimento in Inghilterra, aveva già messo a referto 10 gol e 3 assist in tutte le competizioni. Giocatore rapido, diretto e dotato di buona capacità realizzativa, Carlos Vicens arriva a Birmingham con l’obiettivo di diventare una pedina chiave nello scacchiere offensivo e di lasciare subito il segno nel calcio inglese.