Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Trofei al Bayern, in estate commentatore tv? Kompany rifiuta: "Non avrei più una famiglia"

Trofei al Bayern, in estate commentatore tv? Kompany rifiuta: "Non avrei più una famiglia"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:07Calcio estero
Yvonne Alessandro

Allenatore del Bayern Monaco a tempo pieno, capace di trionfare per il secondo anno di fila in Bundesliga, Vincent Kompany non intende prendersi altri impegni al termine della stagione. Mentre sono ancora in ballo Coppa di Germania (semifinale col Bayer Leverkusen) e Champions League (doppio incontro con il PSG). Perciò, quest'estate non sarà in alcun modo disponibile come opinionista per la televisione inglese: "Nessuna possibilità. Cosa dovrei fare in vacanza come esperto TV? Se lo facessi, l'anno prossimo a Monaco non avrei più una famiglia. Quindi, assolutamente no", ha dichiarato il tecnico belga oggi in conferenza stampa, dopo essere scoppiato a ridere.

Il quotidiano britannico Daily Mail aveva rivelato offerte ricevute da Kompany in veste di opinionista per i prossimi Mondiali di calcio negli USA, in Messico e in Canada, tuttavia rifiutate. L'interesse proveniva da BBC e ITV ed era molto alto. La prima emittente televisiva aveva già avuto piacere di collaborare con il belga, nel 2016, quando dovette saltare gli Europei con il Belgio a causa di un infortunio alla coscia e si recò in Francia per mettere a disposizione la sua competenza.

Questo però riflette gli ampi apprezzamenti ricevuti da Kompany per le doti comunicative di cui dispone. Non solo gli elogi del Bayern Monaco, ma anche a livello internazionale. Già in passato, come in occasione dello scandalo razzismo che ha coinvolto l'argentino Gianluca Prestianni e Vinicius Junior nella sfida di Champions League tra Benfica e il Real Madrid, il belga si era reso protagonista di una memorabile conferenza stampa e di un lungo discorso accorato che hanno avuto risonanza ben oltre il calcio tedesco.

Articoli correlati
L'uomo inaspettatamente giusto al posto giusto: con Kompany "ogni titolo è il primo"... L'uomo inaspettatamente giusto al posto giusto: con Kompany "ogni titolo è il primo"
"Kompany colpo di fortuna. Come fare 6 al Superenalotto": gli elogi del presidente... "Kompany colpo di fortuna. Come fare 6 al Superenalotto": gli elogi del presidente del Bayern
Bayern campione, Kompany canta a squarciagola sotto la Curva. Ma niente doccia di... Bayern campione, Kompany canta a squarciagola sotto la Curva. Ma niente doccia di birra
Altre notizie Calcio estero
Lamine Yamal pazzo di Messi: "Il migliore della storia, non solo leggenda nel calcio"... Lamine Yamal pazzo di Messi: "Il migliore della storia, non solo leggenda nel calcio"
Trofei al Bayern, in estate commentatore tv? Kompany rifiuta: "Non avrei più una... Trofei al Bayern, in estate commentatore tv? Kompany rifiuta: "Non avrei più una famiglia"
Il Bayern Monaco pesca ancora dalla Premier: piace Gordon, il Newcastle vuole 86... Il Bayern Monaco pesca ancora dalla Premier: piace Gordon, il Newcastle vuole 86 milioni
Una normale giornata per Yamal: 2 Laureus Awards, festeggia con McDonald’s sul suo... Una normale giornata per Yamal: 2 Laureus Awards, festeggia con McDonald’s sul suo jet
Marie-Louise Eta guida l'Union ancora per 4 gare: "In estate allenerò la squadra... Marie-Louise Eta guida l'Union ancora per 4 gare: "In estate allenerò la squadra femminile"
Niente Mondiale? Thauvin anticipa: "Perdonerò Deschamps, ma credo nella Francia" Niente Mondiale? Thauvin anticipa: "Perdonerò Deschamps, ma credo nella Francia"
Come si è ridotto il Wolverhampton? Tutti i motivi della retrocessione in Championship... Come si è ridotto il Wolverhampton? Tutti i motivi della retrocessione in Championship
Il Chelsea ha perso la pazienza: Garnacho flop da 47 milioni, finisce sul mercato... Il Chelsea ha perso la pazienza: Garnacho flop da 47 milioni, finisce sul mercato
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter-Como, le probabili formazioni: chance per Bonny, Fabregas verso la difesa a tre
Immagine top news n.1 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: +7 Inter, -5 Napoli! Balzo della Juve, il Bologna è crollato
Immagine top news n.3 Milan, i soldi della Champions per l'assalto al bomber. C'è anche l'idea Sorloth
Immagine top news n.4 Stato di forma: in vetta c'è la Juventus! Sorpresa Fiorentina: è seconda con l'Inter
Immagine top news n.5 Napoli, tutti i nomi per l'eventuale post-Conte: tra le idee anche Sarri e Mancini
Immagine top news n.6 Serie A, il quadro completo dopo la 33ª giornata e il prossimo turno. Big match a San Siro
Immagine top news n.7 Malagò vede la Serie A: "Scioglierò le riserve dopo altri incontri". Il siparietto su Lotito e i prossimi step
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.4 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Pugnalato alle spalle da Ranieri”
Immagine news Serie C n.2 Petrone: "Arezzo e Ascoli? Meriterebbero entramber di salire in Serie B"
Immagine news Serie A n.3 Corsa Champions chiusa in Serie A? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, per David niente cessione? A Spalletti non dispiacerebbe valutarlo in ritiro
Immagine news Serie A n.2 Cafu sulla lite Gasperini-Ranieri: "Dovevano tranquillizzare Roma, guardate che roba"
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna trattiene il fiato per Bernardeschi: primi test poco confortanti, oggi la risonanza
Immagine news Serie A n.4 Juventus, per Koopmeiners si torna a parlare di addio: l'agente alla Continassa per definirne il futuro
Immagine news Serie A n.5 Tchatchoua retrocesso col Wolverhampton. In estate può diventare un'occasione per la Serie A
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, è corsa a tre per Ederson: la richiesta è fra i 45 e i 50 milioni di euro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pillon sulla Serie B: "Venezia e Monza favorite per la A. Il Pescara può salvarsi"
Immagine news Serie B n.2 Aiello: "Non voglio vivacchiare, ma andare in A con l'Avellino. Ballardini? Sensazioni positive"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Klinsmann in Germania per i consulti: operazione o no? Lo stop sarà di almeno 6 mesi
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Lombardo pensa a una rivoluzione: due i possibili esclusi eccellenti
Immagine news Serie B n.5 Spezia, corsa salvezza senza tifosi: vietata la trasferta a Catanzaro. E forse anche a Pescara
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Dagasso premiato a Coverciano: "Riconoscimento che mi riempie d'orgoglio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, sfuma la trattativa con Rufini. Il club, per ora, resta in mano a Iervolino
Immagine news Serie C n.2 Trapani, retrocessione sul campo ma ultima speranza al CONI: oggi l’udienza decisiva
Immagine news Serie C n.3 Foggia, esonerato Pazienza: media punti a 0.50. La peggiore della sua carriera
Immagine news Serie C n.4 Foggia, invasione al 'Veneziani'. Eposcopo: "Profondamente turbati dall'accaduto"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Giudice Sportivo. Inibiti 4 dirigenti. Squalificati anche tre allenatori. Tutti i nomi
Immagine news Serie C n.6 Foggia, stangata dal Giudice Sportivo! Quattro gare casalinghe a porte chiuse
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?