"Una vergogna. Ha cercato di far licenziare Slot": Carragher si scaglia contro Salah

Il botta e risposta tra Jamie Carragher e Mohamed Salah non intende placarsi. L'ex centrocampista iconico del Liverpool, attuale opinionista di CBS e Sky Sports UK, è stato preso in causa dall'attaccante egiziano di 33 anni nelle sue recenti dichiarazioni bollenti. Dalla frustrazione delle bocciature di Arne Slot ai sentimenti contrastanti verso il club, passando per il futuro in bilico nonostante il rinnovo firmato in estate fino al 2027. Ma l'ex Roma e Fiorentina ha trovato uno spazio per rivolgersi anche al 47enne.

"Domani Carragher andrà all’attacco contro di me ancora e ancora e va bene così", si è sfogato Salah nella sua intervista bomba dopo il 3-3 del Leeds ai danni del Liverpool sabato scorso. E Carragher, in questo senso, non ha perso tempo a rispondere con tono deciso, accusando il giocatore dei Reds di aver cercato di far licenziare Slot e non solo. "Ho pensato che quello che ha fatto dopo la partita fosse una vergogna. Alcune persone lo hanno dipinto come uno sfogo emotivo, io non lo penso", il commento netto dell'ex calciatore a 'Monday Night Football'.

"Credo che ogni volta che Mo Salah si ferma in una zona mista, cosa che ha fatto quattro volte in otto anni al Liverpool, sia tutto coreografato, con lui e il suo agente, per causare il massimo danno e rafforzare la sua posizione. Lo ha fatto 12 mesi fa, e l’ho smascherato, e ha suonato le corde emotive dei tifosi del Liverpool", ha rammentato Carragher, tornando sull'uscita dell'egiziano a proposito del suo futuro, prima del rinnovo siglato con il club inglese.

"Ha scelto questo weekend per fare questo adesso e penso che abbia aspettato un brutto risultato del Liverpool, subire un gol all’ultimo minuto… Tutti quelli coinvolti nel club si sentono giù in questo momento, e lui ha scelto quel momento per attaccare l’allenatore e forse cercare di farlo licenziare", l'accusa lanciata dall'ex bandiera del Liverpool. "Questo è il modo in cui l’ho percepito. La frase che più mi colpisce è 'gettato sotto l’autobus'. Ha cercato di gettare il club sotto l’autobus due volte negli ultimi 12 mesi, con le situazioni che ho appena menzionato", la chiosa forte di Carragher.

Nel frattempo domani Salah non sarà presente alla spedizione del Liverpool a San Siro, contro l'Inter, in Champions League: Arne Slot lo ha tagliato fuori dall'elenco dei convocati, su stretto appoggio della proprietà.