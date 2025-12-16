Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carragher sentenzia: "Maresca non sarà l'allenatore del Chelsea la prossima stagione"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 12:26
Simone Lorini

Jamie Carragher ha lanciato un duro monito a Enzo Maresca dopo le sue recenti e accese dichiarazioni sul Chelsea. L'icona della Premier League ritiene che sia solo questione di tempo prima che l'italiano lasci Stamford Bridge, seguendo la sorte di molti suoi predecessori che hanno fallito sotto il peso della pressione del club.

Le parole di Carragher arrivano dopo che Maresca aveva definito le 48 ore precedenti la vittoria per 2-0 contro l'Everton come il peggior periodo della sua esperienza a West London. Dopo la partita, l'allenatore italiano aveva affermato che lui e i suoi giocatori non si erano sentiti supportati, una dichiarazione che da allora si è rifiutato di chiarire o attenuare. Ospite di Monday Night Football su Sky Sports, Carragher ha interpretato i commenti di Maresca come un chiaro attacco diretto ai vertici del club: "Non credo che Maresca sarà l'allenatore del Chelsea la prossima stagione. Penso che quando esci e parli della proprietà in quel modo, quando inizi a rendere la cosa pubblica, è un grosso problema. Non lo vedo qui la prossima stagione," ha sentenziato Carragher.

L'ex difensore non ha dubbi sul bersaglio delle critiche: "Non c'è incertezza su chi stia parlando," ha aggiunto Carragher. "Sta parlando dei proprietari e dei direttori sportivi".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
