Jamal Musiala torna a fine 2025: una notizia che riempie di gioia Bayern e Germania

Le ultime stagioni sono state complicate per Jamal Musiala, 22 anni, uno de giovani più talentuosi della sua generazione. Il giocatore del Bayern è stato costretto a fare i conti con una serie di infortuni; l’ultimo stop è arrivato durante i quarti di finale della Coppa del Mondo per Club, in un duro scontro con Gianluigi Donnarumma che gli ha causato una frattura del perone e una lesione alla caviglia, tenendolo fuori per circa tre mesi.

Secondo il media tedesco AZ, il trequartista nato a Stoccarda potrebbe tornare in campo già entro la fine del 2025. Lo stesso calciatore ha spiegato: "Prendo il mio tempo; non voglio fissare una data precisa. Ma considerando i progressi fatti fino ad ora, direi che voglio continuare a disputare partite ufficiali con il Bayern nel 2025".

Musiala, che ha completato parte della sua formazione anche al Chelsea, punta a ritrovare continuità e a confermare le attese altissime che accompagnano la sua carriera sin dagli esordi. La speranza del Bayern e dei tifosi è che possa rientrare senza ricadute e contribuire già nella parte finale della stagione, ridando al centrocampo bavarese e alla Germania un giocatore capace di fare la differenza con tecnica, visione di gioco e inserimenti letali. Con il suo rientro, Musiala potrebbe rappresentare un rinforzo decisivo in chiave Bundesliga, Champions League e Mondiale, permettendo al Bayern e alla nazionale tedesca di puntare ai massimi obiettivi,