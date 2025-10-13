Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Jamal Musiala torna a fine 2025: una notizia che riempie di gioia Bayern e Germania

Jamal Musiala torna a fine 2025: una notizia che riempie di gioia Bayern e GermaniaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:27Calcio estero
Michele Pavese

Le ultime stagioni sono state complicate per Jamal Musiala, 22 anni, uno de giovani più talentuosi della sua generazione. Il giocatore del Bayern è stato costretto a fare i conti con una serie di infortuni; l’ultimo stop è arrivato durante i quarti di finale della Coppa del Mondo per Club, in un duro scontro con Gianluigi Donnarumma che gli ha causato una frattura del perone e una lesione alla caviglia, tenendolo fuori per circa tre mesi.

Secondo il media tedesco AZ, il trequartista nato a Stoccarda potrebbe tornare in campo già entro la fine del 2025. Lo stesso calciatore ha spiegato: "Prendo il mio tempo; non voglio fissare una data precisa. Ma considerando i progressi fatti fino ad ora, direi che voglio continuare a disputare partite ufficiali con il Bayern nel 2025".

Musiala, che ha completato parte della sua formazione anche al Chelsea, punta a ritrovare continuità e a confermare le attese altissime che accompagnano la sua carriera sin dagli esordi. La speranza del Bayern e dei tifosi è che possa rientrare senza ricadute e contribuire già nella parte finale della stagione, ridando al centrocampo bavarese e alla Germania un giocatore capace di fare la differenza con tecnica, visione di gioco e inserimenti letali. Con il suo rientro, Musiala potrebbe rappresentare un rinforzo decisivo in chiave Bundesliga, Champions League e Mondiale, permettendo al Bayern e alla nazionale tedesca di puntare ai massimi obiettivi,

Articoli correlati
Musiala torna sull'infortunio contro Donnarumma: "Ha cercato palla, tra noi è tutto... Musiala torna sull'infortunio contro Donnarumma: "Ha cercato palla, tra noi è tutto ok"
Bayern, Musiala ha fretta: fitto programma individuale post-operazione dopo il grave... Bayern, Musiala ha fretta: fitto programma individuale post-operazione dopo il grave ko
Bayern, Musiala svela un osso duro: "Non è per niente piacevole giocare contro Rudiger"... Bayern, Musiala svela un osso duro: "Non è per niente piacevole giocare contro Rudiger"
Altre notizie Calcio estero
Jamal Musiala torna a fine 2025: una notizia che riempie di gioia Bayern e Germania... Jamal Musiala torna a fine 2025: una notizia che riempie di gioia Bayern e Germania
L'Al Hilal pronto a fare follie per Yamal? Dal Barça smentite, l'offerta sarebbe... L'Al Hilal pronto a fare follie per Yamal? Dal Barça smentite, l'offerta sarebbe clamorosa
Laporta elogia Flick: "È un gladiatore, sembra Russell Crowe. Mi trovo bene con... Laporta elogia Flick: "È un gladiatore, sembra Russell Crowe. Mi trovo bene con lui"
Barcellona, buone notizie dall’infermeria: Fermin e Lamine Yamal vicini al ritorno... Barcellona, buone notizie dall’infermeria: Fermin e Lamine Yamal vicini al ritorno
Missione portata a termine. Erling Haaland lascia il ritiro norvegese e torna a Manchester... Missione portata a termine. Erling Haaland lascia il ritiro norvegese e torna a Manchester
Union SG, nuovo allenatore dopo l’addio di Pocognoli: arriva David Hubert dal Leuven... UfficialeUnion SG, nuovo allenatore dopo l’addio di Pocognoli: arriva David Hubert dal Leuven
Tensione a Oviedo, Cazorla rompe il silenzio: "Non c'entro con l'esonero di Paunovic"... Tensione a Oviedo, Cazorla rompe il silenzio: "Non c'entro con l'esonero di Paunovic"
Ozer nella bufera: il portiere rischia un anno di squalifica per aver lasciato il... Ozer nella bufera: il portiere rischia un anno di squalifica per aver lasciato il ritiro della Turchia
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre
4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
5 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.1 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.2 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.3 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.4 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.5 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.6 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
Immagine top news n.7 Svilar: "Non ho mai pensato di lasciare la Roma. Gasperini legge il gioco come pochi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Inter, sfrutta Pio Esposito. Juve, Tudor deve cambiare qualcosa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Napoli: "Pio Esposito, basta chiamarlo giovane. E' valida alternativa all'Inter"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'emergenza Lazio si amplifica: quello del Taty è l'ennesimo infortunio muscolare della stagione
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..."
Immagine news Serie A n.3 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine news Serie A n.4 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine news Serie A n.5 Calaiò: "Piccoli ha personalità, si deve consacrare. Pio Esposito? È l'attaccante del momento"
Immagine news Serie A n.6 Italia, Mancini: "A settembre siamo stati dei polli dopo il 4-2. Sì, io sono maturato..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, sospiro di sollievo per Dionigi: Motta contro il Bari ci sarà
Immagine news Serie B n.2 Cesena al lavoro per blindare Tommaso Berti: intesa ormai prossima
Immagine news Serie B n.3 Padova, fra campo e società. Si entra nel vivo della trattativa fra Oughourlian e Figoli
Immagine news Serie B n.4 Pescara, bilancio in miglioramento. Prima volta di Verratti all'assemblea dei soci
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Lella: "Cesena ed Hellas i due snodi della prima parte della stagione"
Immagine news Serie B n.6 "Lo stadio è tutto esaurito. Noi anche": l'Entella annuncia il sold out per la gara con la Samp
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Grella: "A Catania sfida affascinante. Vogliamo ripagare la fiducia dei tifosi"
Immagine news Serie C n.2 Pro Patria, Turotti: "Il nostro mantra? Lasciare ai ragazzi la possibilità di sbagliare"
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Testa: "Una passione che nasce da piccola. Sposo a pieno la 'riforma Zola'"
Immagine news Serie C n.4 Polemiche in Samb-Ravenna. Il club marchigiano: "Ci tuteleremo nelle sedi competenti"
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, Marani: "Con Abete percorso virtuoso. L'idea vincente è ragionare di sistema"
Immagine news Serie C n.6 Un attesa durata circa due anni. Ma Diaw ritrova il gol e porta il Cittadella alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?