Liverpool, van Dijk alza la voce con Rooney: "Ok le critiche, non le mancanze di rispetto"

Alla vigilia della sfida ad alta tensione tra Liverpool e Manchester City, Virgil van Dijk ha scelto di affrontare un tema che va oltre il campo. Il capitano dei Reds ha preso posizione contro quello che ritiene un eccesso di critiche da parte di alcuni ex calciatori diventati opinionisti, chiamando in causa in modo diretto Wayne Rooney.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, il difensore olandese ha chiarito il suo punto di vista: “Gli ex grandi giocatori hanno una responsabilità verso i giovani. Le critiche fanno parte del calcio, ma a volte diventano clamore facile senza considerare le ripercussioni sul morale dei giocatori”. Van Dijk ha poi insistito sulla necessità di tracciare un confine netto: “Ci sono le critiche, e poi c’è la mancanza di rispetto”.

Il centrale del Liverpool, già in disaccordo con Rooney nei mesi scorsi, ha mostrato particolare sensibilità per l’impatto mediatico di certi giudizi, soprattutto nell’era dei social: “Vedo giovani calciatori subire vere e proprie molestie online dopo una partita storta. Questo non aiuta nessuno”. Pur ammettendo di saper convivere con le valutazioni negative sul proprio conto, Van Dijk ha spiegato la sua priorità: “Il mio obiettivo è proteggere la prossima generazione. Per questo chiedo più equilibrio e consapevolezza a chi ha una voce così forte”.