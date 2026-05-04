Ufficiale Villarreal, si chiude la seconda era Marcelino: il tecnico lascerà il club a fine stagione

Il Villarreal ha annunciato ufficialmente che a fine stagione si separerà da Marcelino Garcia Toral. Si chiude così la seconda esperienza del tecnico asturiano sulla panchina gialla, iniziata nel 2023 e culminata con la qualificazione alla Champions League per il secondo anno consecutivo, un traguardo storico per il club.

Attraverso una nota, la società ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine: "Il Villarreal ringrazia Marcelino e il suo staff per la professionalità, l’impegno e il lavoro svolto sin dal primo giorno, così come per il contributo dato alla crescita sportiva del club". Un rapporto lungo e significativo, considerando le due parentesi vissute dall’allenatore (dal 2013 al 2016 e dal 2023 al 2026).

Marcelino lascia un segno profondo nella storia del Villarreal: è l’allenatore con più partite dirette, ben 298 in tutte le competizioni, e detiene anche il record di vittorie con 145 successi. Sotto la sua guida, il club ha raggiunto traguardi importanti, tra cui il ritorno nella Liga nel 2013, cinque qualificazioni europee tra Champions ed Europa League e una semifinale europea nel 2016, oltre alla semifinale di Copa del Rey nel 2015. Il club gli renderà omaggio nell’ultima giornata di campionato contro l’Atletico Madrid, in una serata che sarà anche la festa con i tifosi per la qualificazione in Champions. "Grazie di cuore, Marce. Ti auguriamo il meglio per il futuro", si legge nel comunicato. Un addio carico di riconoscenza per uno degli allenatori più importanti nella storia del club.