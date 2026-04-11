Marcelino non continuerà al Villarreal, rinnovo arenato. Adesso punta all'"NBA del calcio"

Mundo Deportivo riporta che Marcelino García Toral è pronto a lasciare il Villarreal al termine della stagione. Il club ha infatti deciso di non proseguire il rapporto oltre la scadenza del contratto attuale. Le trattative per il rinnovo si sono arenate negli ultimi mesi: la società offriva un prolungamento annuale, mentre l'allenatore sessantenne ne chiedeva uno a lungo termine. Senza un punto d'incontro, il "Sottomarino Giallo" ha voltato pagina e ha già iniziato a pianificare un nuovo ciclo tecnico.

Adesso l'obiettivo dichiarato è andare in Premier

Il futuro di Marcelino sembra ora puntare dritto verso la Premier League, da lui recentemente definita la "NBA del calcio" per sottolineare il divario finanziario e competitivo con gli altri campionati. "Tutti noi siamo molto indietro e non possiamo competere con loro", ha ammesso il tecnico, confermando la sua profonda ammirazione per il sistema inglese. Il suo prossimo passo dipenderà in gran parte dalle panchine che si libereranno oltremanica nei prossimi mesi.

Nonostante le voci sempre più insistenti, Marcelino resta fermo sulla sua posizione di non discutere pubblicamente del futuro fino alla fine del campionato, insistendo sul fatto che la priorità assoluta rimane il raggiungimento degli obiettivi sportivi stagionali. Mentre il Villarreal valuta già diversi profili per la successione, l'allenatore asturiano attende l'occasione giusta per confrontarsi con il calcio dei suoi sogni.